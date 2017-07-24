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Trabzon Bulvarı’nda yayalar ve esnaf nefes aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar sonucunda Trabzon Bulvarı’nda araç yoğunluğu azaldı, yaya trafiği rahatladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:36
Trabzon Bulvarı’nda yayalar ve esnaf nefes aldı

Yapılan hizmetlerden dolayı, yayalaştırma projesini destekleyen bulvar esnafı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un bulvar esnafıyla bir çok kez toplantı düzenlediği söyleyen esnaf Yahya Canlı, “30 yıldan beri bu caddedeyiz ticaret yapıyoruz, Trabzon Bulvarı’na bir çivi bile çakılmamıştı. Fatih Erkoç, büyük bir cesaretle heyecan göstererek, Trabzon Bulvarı’na neşter vurdu. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yayalaştırma projesini destekleyen esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür ederek, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:36
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