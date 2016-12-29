Trabzon bu söylentiyi konuşuyor

Trabzonspor’un geçtiğimiz günlerdeki mali genel kurulu çok hararetli geçmiş, yönetim kongreden istediği ‘satın alma ve satma’ maddesinden sadece ‘satın alma’ kısmını geçirebilmişti. Ancak o

kongrede yaşananların tutanaklara farklı bir şekilde yansıtıldığı iddia edildi.



Buna göre yönetim kongre divanı ile birlikte tutanakta bazı kritik değişikliklere gitti. Satma yetkisini geçiremeyen yönetimin, satın almaya, ‘proje geliştirme, takas ve hibe etme’ maddelerini de eklediği bildirildi.



Hatta bunun üzerinden bazı taşınmazlarla ilgili olarak görüşmeler yapıldığı, fakat şirket yetkililerinin, “Burada sıkıntılar var. Kongreden oy çokluğu ile değil, maddenin net bir şekilde ‘evet’ ibaresiyle geçmesi gerekir” ifadelerini kullandığı, görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Şimdi gözler yönetimde ve tutanaklarla ilgili iddialara verilecek olan yanıtlarda.