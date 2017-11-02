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Trabzon Belediye Başkanı'ndan 'istifa' haberlerine açıklama

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 'istifası istendiği' yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 12:25
Trabzon Belediye Başkanı'ndan 'istifa' haberlerine açıklama

Dün bazı medya organlarında Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da istifası istendiğiyle ilgili haberler çıkmıştı.

Gümrükçüoğlu, Akit medya grubu bölgeler koordinatörü Halil Kurbetoğlu'nun konuyla ilgili sorularına şu şekilde cevap verdi:

'BANA GELMİŞ HERHANGİ BİR BİLDİRİM YOK'

"Bana genel merkezden gelmiş herhangi bir bildirim yok. Bu tür haberler karşısında şöyle diyorum; koltuklar bizim tapulu malımız değil, biz de koltuklara çakılı değiliz. Kader planımızda ne varsa onu yaşarız. Ancak bana ulaşmış resmi bir durum söz konusu değil. Görevimizin başında hizmet etmeye devam ediyoruz."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 12:25
  1. Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
  2. istifa
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