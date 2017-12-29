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TOKİ'den evi olmayanlara 45 bin konut

TOKi'den evi olmayan vatandaşlar için 45 bin konut müjdesi geldi.

29 Aralık 2017 Cuma 07:59
TOKİ'den evi olmayanlara 45 bin konut

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2018 yılı için planlamalarını tamamladı. Eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara Ankara’dan Van’a; Tokat’tan Hatay’a 33 ilde 45 bin 456 konut satılacak. TOKİ, bir araya gelerek ön talepte bulunanlar için de 15 bin konut yapacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Vatandaşlarımız 180-240 ay vade ile kira öder gibi, taksitle konut sahibi olacak” dedi. 

İLK SIRADA ANKARA VAR

TOKİ, gelecek yıl en fazla satışı Ankara’da yapmayı planladı. Ankara’da 13 bin 323, Gaziantep’te 4 bin 857 konutu satışa çıkaracak olan TOKİ’nin, İstanbul için planı 2 bin 690 konut oldu. Dar gelirliler için konut sıkıntısının yaşandığı Şanlıurfa’da 2 bin 66, Erzurum’da bin 650, Niğde’de bin 639, İzmir ve Manisa’da bin 523’er, Adana’da bin 391, Samsun’da bin 356, Diyarbakır’da bin 266, Kırşehir’de bin 126 konut satacak olan TOKİ’nin sınırlı sayıda satış yapacağı diğer iller de şöyle sıralandı: “Hatay’da 937, Zonguldak’ta 766, Sivas’ta 762, Rize’de 759, Tokat’ta 742, Muş’ta 715, Çorum’da 699, Elazığ’da 640, Trabzon’da 552, Gümüşhane’de 528, Kırklareli’nde 535, Çankırı’da 502, Van’da 407, Konya’da 334, Kars’ta 316, Yozgat’ta 297, Bursa’da 224, Kahramanmaraş’ta 142, Edirne’de 137, Afyon’da 86, Siirt’te 55”

TOKİ’nin dar gelirliler için ürettiği konutlara başvurabilmek için öncelikle kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmaması gerekiyor. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak ile başvurucunun 18 yaşını doldurmuş olması koşulu aranıyor. Konut bedelinin yüzde 10, 20 veya 25’i oranında peşinat alınırken, 10, 15 ila 20 yıl taksit olanağı sunuluyor. Konut projelerini TÜİK verileri ışığında hazırladıklarını anlatan Başkan Ergün Turan, şöyle konuştu: “2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. 2018’de 33 ilde yer alan 45 bin 456 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımız için açık satışa sunacağız.”

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 07:59
  1. TOKİ Başkanı Ergün Turan
  2. TOKİ evleri
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