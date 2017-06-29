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Tozlu, çukurlu bir şehir yeniden ihya ediliyor

Hakkari Belediye Başkanlı, tozla, çamurla, çukurla yaşamaya alışmış bir şehir yeniden ihya ediliyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:30
Tozlu, çukurlu bir şehir yeniden ihya ediliyor

Şehrin içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve drenaj hattı gibi başlıca altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için 2017 Hakkari Dönüşüm Programını hazırlayan Hakkari Belediye Başkanlığı altyapı çalışmalarını tamamlamak için gün sayarken, şimdi de şehrin asırlık sorunu olan yolları asfaltlamak için gün sayıyor. Altyapı hizmetlerini tamamlama aşamasına getiren Hakkari Belediyesi, şehrin asırlık çilesi haline gelen tozlu ve çamurlu yolları birinci sınıf asfaltla çözüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İlk asfaltın döküleceği Sümbül Mahallesi şehir girişi Hakkari-Van bulvarı yolunun asfalta hazır hale getirilmesi için reglaj ve dolgu çalışmaları tamamlayan ekipler, bu defa ise kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde de çalışma başlattı. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari’de yaşanan asırlık sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Epcim, ”Zor bir coğrafyada altyapı ve üstyapı hizmetlerini inşa etmek kolay bir iş değil, yıllarıdır susuzlukla, tozla, çamurla, çukurla yaşamaya alışmış bir şehri yeniden ihya ediyoruz. Tabi bunu yaparken ister istemez vatandaşlarımıza geçici rahatsızlıklar verebiliyoruz. Ama geçici rahatsızlıklar olmadan kalıcı hizmetler de olmaz. Burada yol çalışmalarımıza başladık, inşallah bayram öncesi ilk asfaltı yollarımıza dökeceğiz. Yaz mevsimi boyunca da yol çalışmalarımıza devam ederek şehrimizin asırlık yol sorununu çözeceğiz” dedi.

Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, her tarafı delik deşik olan yolların biran önce bitirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, dökülecek asfaltı ise merakla beklediklerini söylediler.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:30
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