Toz bulutu 4 kentte trafiği engelledi

Gaziantep'te dün geceden beri devam eden toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Şehirler arası güzergahlarda görüş mesafesinin azalmasına neden olan toz bulutu nedeniyle araçların üstü tozla kaplandı.

Şanlıurfa ve Kilis'te de yer yer etkisini gösteren toz bulutu, hava kirliliğine yol açtı.

Malatya'da ise sabah etkisini gösteren toz bulutu özellikle il merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Araçların üstünün tozla kaplandığı kentte, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kavşak ve ana arterlerde trafik polisleri önlem aldı.