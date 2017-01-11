Toyota'nın yeni aracı Camry göz doldurdu

Toyota, yeni Camry'yi Detroit'te düzenlenen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Aracın motorsporları versiyonu ise önümüzdeki ay Daytona Speedweeks'te ilk kez piste çıkacak.

Toyota Amerika'nın Bütünleşik Pazarlama Operasyonları Başkan Yardımcısı olan Ed Laukes "2018 Toyota Camry NASCAR yarış aracı yıllardır geliştiriliyor. Onu yeni Camry'nin üretim versiyonu ile birlikte sergilemek bizim için çok önemli." dedi. "Calty Design Group ile TRD'nin ortak çalışması, ortaya agresif görünümüyle insanların geri dönüp bakacağı bir Camry NASCAR arası koydu." diyen Laukes, "Camry'nin hem üretim, hem de yarış versiyonunu yeniden tasarlamak harika bir girişim oldu. Hedefimiz, müşterilerimizin ve hayranlarımızın bir Camry sürmenin kendilerini en sevdikleri NASCAR sürücüsü gibi hissetmelerini sağlayacak şekilde benzer bir tasarım çizgisi izlemekti ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Camry'nin şef tasarımcısı Masato Katsumata projeyi Calty Design Research Inc. mühendisleri, Toyota Kuzey Amerika'nın dizayn ekibi ve Toyota Racing Development (TRD) ile birlikte yürüttü. TRD ve Calty, NASCAR ile çalışarak yol otomobili çizgilerinin yarış aracına taşındığından emin olmuş.

Calty ve TRD, Camry'nin gelişiminde birçok projede birlikte çalıştı. Bunlar arasında 2013 yılındaki NASCAR'ın Gen6 projesi, 2015 şampiyonası ve XFINITY Series için aracın yeniden tasarımı yer alıyor.

Toyota, NASCAR'a 2007'de giriş yapmıştı. Firma ilk takımlar şampiyonasını 36 yarışın 16'sını (Daytona 500 dâhil) kazandıkları 2016 sezonunda kazanmıştı. Toyota, son 10 yılda NASCAR'ın en üst kategorisinde 95 zafere imza attı.