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Toyota Japonya’daki üretimini durduruyor

Toyota Motor, bugün yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehlikesi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını duyurdu.

22 Ekim 2017 Pazar 20:51
Toyota Japonya’daki üretimini durduruyor

Japon otomotiv devi Toyota Motor, yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehdidi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi Pazartesi gününden itibaren askıya alacağını duyurdu.

Milliyet'in haberine göre, ülkeye yaklaşmakta olan güçlü tayfun nedeniyle on binlerce kişiye tehlikeli bölgelerden ayrılma uyarısı yapılırken yüzlerce uçuş da iptal edildi.

Japonya'da tayfun nedeniyle on binlerce kişiye tehlikeli bölgelerden ayrılma uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 20:51
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  4. Toyota Motor
  • alaettin alaettin 13 sa önce
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