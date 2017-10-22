Toyota Japonya’daki üretimini durduruyor

Japon otomotiv devi Toyota Motor, yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehdidi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi Pazartesi gününden itibaren askıya alacağını duyurdu.

Milliyet'in haberine göre, ülkeye yaklaşmakta olan güçlü tayfun nedeniyle on binlerce kişiye tehlikeli bölgelerden ayrılma uyarısı yapılırken yüzlerce uçuş da iptal edildi.

Japonya'da tayfun nedeniyle on binlerce kişiye tehlikeli bölgelerden ayrılma uyarısı yapıldı.