Tourette sendromu genellikle çocukluk yaşlarında başlayan bir tik çeşidir. Ve bu hastalık ilerleyen zamanlarda ciddi boyutlara taşınarak kendini belli edebilmektedir. Son dönemlerde çok fazla merak edilen Tourette sendromu nedir,Tourette sendromu tedavisi nasıl yapılır, bu hastalığın bitkisel tedavisi mevcut mudur gibi tüm soruların cevabını birazdan öğreneceksiniz.

Tourette sendromu nedir?

Tourette sendromu , kişide çocukluk döneminde meydana gelmektedir. Bu hastalık ismini hastalığı bulan ve tanımlayan doktor, Georges Gilles de la Tourette’den almıştır.

Tourette sendromu, kuısa aralıklarla meydana gelen sesli olarak ortaya çıkan bir tik hastalığıdır. bu tikler meydana gelirken kontrolsüz bir şekilde meydana gelir ve kişi tiklerini aynı zamanda çıkardığı sesi kontrol edemez. Sesli tikleri meydana getiren Tourette sendromu , beyinle alakalı olup nörokimyasal, nörolojik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Tourette sendromu kimlerde görülür?

Tourette sendromu, hastalığı olan kişilerin çoğu normal zeka seviyesine sahip olan kişilerdir. Bu kişilerde zeka geriliği veya herhangi bir psikolojik rahatsızlıktan söz edilemez.

Çocuklar ergenlik dönemini ve reşitliğin başlarını geçtikçe tiklerin yoğunluğu azalma eğilimi gösterir. Yetişkinlikte ekstrem Tourette sendromu bulunur, ancak nadirdir.

Tourette sendromu belirtileri nelerdir?



Tourette sendromu ortaya çıkmadan önce kişiler üzerinde çeşitli belirtilerle ortaya çıkmaktadır.Tourette sendromu belirtilerine dikkat edilmeli ona göre önlemler en başta alınmalıdır. Aksi taktirde tedavisi mümkün olmayacaktır.

Motor hareketlerde meydana gelen değişiklikler

Tourette sendromunda motor olan hareketlerde dalgalanmalar ve değişiimler gözlemlenmektedir. Bunlar göz kırpma eyleminin sıklaşması, kafayı sürekli sallama gibi belirtilerle kendini gösterebilmektedir.

Gözlerde sürekli oynama



Gözlerde meydana gelen sağa sola kayma gibi hareketlenmeler Tourette sendromu belirtileri arasında yer almaktadır.

Burundaki seyirme



Burun kısmında meydana gelen seyirmeler Tourette sendromu belirtileri arasındadır.

Ses tikleri



Bağırma, vızılmdama, sciyaklama, öksürme, üfleme, boğaz temizleme, havlar şekilde ses çıkarma Touretto sendromu sesli tikleri arasında yer almaktadır. Bu belirtiler görüldüğünde bir uzmana danışılması gerekmektedir.

Tourette sendromu tikinin tedavisi var mıdır?



Bu hastalığın henüz bir tedavisi bulunmaktadır. Ancak yapılacak bir takım deişiklikler hastalığın hafiflemesine yardımcı olabilmektedir. Gündelik hayatta yapılabn bir takım değişiklikler Tourette sendromu hastalığının hafiflemesini sağlarklen farkında olmadan yapılan bir takım yanlışlar bu hastalığın seyrinin daha kötü gitmesine neden olabilir.

Tourette sendromunun kötüleşmesine neden olabilecek durumlar şu şekildedir;

- Yakın zamanlarda kafa kısmında meydana gelen yaralanmalar

- Heyecan ve stres

- Yorgunluk

Aşağıda vermiş olduğumuz durumlar iseTouretto sendromunun iyileşmesinin hızlanmasını sağlayabilir;



- Yüksek bir şekilde konsatre olmayı sağlayan oyunlar ve hobiler

- İlginç ve dikkat çekici kitaplar okumak

- Meditasyon ve rahatlama teknikleri

Genellikle çocuklarda meydana gelen bu hastalık okul gibi girilen sosyal ortamlarda geri plana atılmaya çalışıldığı için çok fazla görülmeyebilir. Bu durumda çocuk eve geldiğinde Touretto sendromu kendini göstermeye başlayabilir ve tikler serbest kalabilir.

İlerleyen zamanlarda tikler çoğabailir. Uzmanlar, tiklerin ergenlik çağın süresince en kötü halde olma eğilimi gösterdiğini belirtiyor. Çoğu vaka, erken yetişkinlik döneminde iyileşiyor.

Touretto sendromu risk faktörü olan kişiler kimlerdir?



Çocukluk döneminde meydana gelen enfeksiyonel hastalıklar

Çocukluk döneminde meydana gelen bağışıklık sisteminin çökmesiyle beraber ortaya çıkan hastalıklar Tourette sendromu hastalığınıb meydana getirebilir.

Bu teori şuan tartışmalıdır ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar bu durumu kanıtlar niteliktedir.



Genetik faktörler



1. dereceden yakınlarda Tourette sendromu hastalığı varsa bu bireyde diğer insanlara oranla Tourette sendromuna yakalanması oldukça yüksektir.

Erken doğum



Erken doğumla meydana gelen bebeklerde Tourette sendromu görülme olasılığı daha fazladır.