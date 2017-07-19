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Toulouse Carl Medjani'yi istiyor

Fransa Ligi takımlarından Toulouse, Trabzonspor forması giyen Cezayirli defans oyuncusu Medjani'yi renklerine bağlamak istiyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:26
Toulouse Carl Medjani'yi istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, Trabzonpor'un Cezayirli savunmacısı Medjani'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Toulouse Teknik Direktörü Pascal Dupraz, Nimes ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı, "Takımımız tehlikeli bir şekilde çok genç. Transferler yapmamız gerekiyor. Üç tane defans oyuncumuz sakat. Bir an önce oyuncu almalıyız" açıklamayla 32 yaşındaki Medjani'yi istediğinin sinyallerini verdi.

Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Medjani'nin de Fransa Ligi'nde oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:26
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