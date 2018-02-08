Tottenham kupada dolu dizgin!

FA Cup 4. Tur tekrar maçında Tottenham, İngiltere 2. Lig'de mücadele eden Newport County'yi konuk etti.

Newport'un sahasında oynanan ilk maçta taraflar karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılınca tur bileti tekrar maçına kalmıştı.

Tekrar maçında birçok oyuncusunu dinlendiren Tottenham, oyun anlamında tamamına hükmettiği mücadelede Newport karşısında golleri erken buldu. 26. dakikada Dan Butler'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Londra devi, 34. dakikada ise Erik Lamela ile skoru 2-0'a taşıdı.