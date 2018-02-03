Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü yetiştirecek

Holding 8 bin’e yakın istihdam sağlayarak geldiği bu noktada, eğitime de önem verdiğini ortaya koydu. 2020 yılına kadar istihdamında 10 bin barajını geçmeyi hedefleyen Tosyalı Holding, kurduğu Tosyalı Akademi ile faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde istihdam edilmek üzere nitelikli ve yetenekli işgücü yetiştirecek. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “İstihdam oluşturmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yüksek teknolojiyle katma değerli üretime inanan bir grup olarak, insan kaynağımızın niteliğini yükseltmek ve sektöre genç yetenekler yetiştirmek amacıyla böyle bir adım attık” dedi.