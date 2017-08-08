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Tosya’da sanayiciler eğitimden geçti

Kastamonu Ticaret Borsası tarafından kurulan KASWOOD, rekabetçi sektörler programı çerçevesinde gerçekleştirilen bölgesel bazlı eğitimler Tosya ilçesinde başladı.

08 Ağustos 2017 Salı 22:13
Tosya’da sanayiciler eğitimden geçti

İş planı eğitimiyle 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Vanlı Otelde başlayan ve bu hafta insan kaynakları eğitimi ile devam edecek olan eğitime sanayici ve işadamları, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve muhasebeciler katılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve rekabetçi sektörler programı çerçevesinde gerçekleştirilen Kastamonu Endüstriyel Orman Ürünleri Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi, bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları azaltmayı hedefliyor.

Kastamonu Endüstriyel Orman Ürünleri Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi kapsamında kurulan ve Kastamonu Ticaret Borsası tarafından yürütülen KASWOOD; endüstriyel orman ürünleri sektöründe yer alan işletmelere üretim, iş geliştirme hizmetleri sunarak, işletmelerin rekabet güçlerini ve Pazar paylarını artırmaya yönelik eğitimler düzenliyor.

Kasım ayına kadar devam edecek olan ve toplam 18 modülden oluşan eğitim haftalık bir modül olarak verilecek.

Eğitimin sonunda ise katılımcılara sertifika verilecek.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:13
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