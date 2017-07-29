Tosunburnu köyünde kaza: 4 yaralı

Olay sabah saatlerinde F.G., yönetiminde ki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası meydana geldi. Köyden Kırşehir istikametine seyir halinde ki otomobil yoldan çıktı. Kaza daotomobilde bulunan D.G., EK.G.,F.A.G., ve F.G., yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.