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Tosunburnu köyünde kaza: 4 yaralı

Kırşehir Merkeze bağlı Tosunburnu köyünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:40
Tosunburnu köyünde kaza: 4 yaralı

Olay sabah saatlerinde F.G., yönetiminde ki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası meydana geldi. Köyden Kırşehir istikametine seyir halinde ki otomobil yoldan çıktı. Kaza daotomobilde bulunan D.G., EK.G.,F.A.G., ve F.G., yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:40
  1. Kırşehir
  2. Ahi Evran Üniversitesi
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