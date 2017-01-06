Torununa bakacak büyükannenin maaşı belli oldu!

Torunlarına bakan ninelerin ne kadar maaş alınacağı merak edilirken, sigortalı bakıcı istihdam eden annelere sağlanan aylık 1555 lira desteğin büyükannelere de verilmesi bekleniyor.

Torununa bakacak büyükannenin maaşı belli oldu!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:39
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Öncelikle aralarında İzmir ve Bursa'nın olduğu 3 pilot ilde uygulamaya girecek düzenleme, 6 aylık denemenin ardından yaygınlaştırılacak.
3'üncü pilot ilin İstanbul veya Antalya olması beklenirken; asıl soru büyükannelerin ne kadar maaş alacağı oldu.

Takvim'in haberine göre, 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', alınacak maaş konusunda ipuçları verdi. İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara'da pilot uygulaması yapılan projede, 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 euro destek sağlanıyor. Büyükanne desteğinin de aynı doğrultuda olması bekleniyor. Yani torunlarına bakan büyükannelere aylık bin 555 lira (416 euro) ödeme yapılması öngörülüyor.

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, projenin altyapısını oluşturduklarını belirterek, "Büyükannelere bebek bakım desteği çalışması olgunlaştı. Aile seçimleri yapılacak. Belirli kriterler arayacağız. Örneğin; 'ilk etapta bin aile' denilecek, izlenecek, ona göre yaygınlaştırılacak. Öncelikle 3 yaşına kadar destek öngörüyoruz" açıklamasını yapmıştı..

 
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MALİ

ben bu kanunu onaylamıyorum.hakkımıda helal etmiyorum.kocası çalışan ihtiyaç sahibi olmayan kadınların iş hayatına bu kadar çok sokulmalarınıda anlayamıyorum.Akit in bu habere destek vermesini şaşkınlıkla karşılıyorum.biz orta halli aile olmamıza rağmen eşim hiç çalışmadı çok şükür.eğer adil devletsen bu parayı evinde çocuklarına kendileri bakan gerçek annelere vermelisin.

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Recep

Biz özel sektörde calisiyoruz bize neden verilmiyo bu memleketin nimetlerunden faydalanmak icin illa devlet sektöründe mi calismak lazim neden ayrimcilik yapiliyo ülkenin lokomotifi özel sektör degil mi köle izavra olduk

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