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Torunu açıkladı: "Erdoğan, Abdülhamid Han gibi..."

Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, dedesinin 'garibanların sultanı' olduğunu ifade ederken "Sahip çıkılmadı. 31 Mart Vak'asında ve tahttan indirildiği zaman bugünkü zamana benziyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına gelenlere benziyor" dedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:44
Torunu açıkladı: "Erdoğan, Abdülhamid Han gibi..."

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısa süre önce kurulan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Ocakları Derneği tarafından 'Vefatının 100. sene-i devriyesinde Abdülhamid Han’ı Anma' programı düzenlendi.

'DEDEM DİYE BAĞIRDIM, İKAZ ETTİLER…'

Programa konuşmacı olarak katılan Orhan Osmanoğlu şunları söyledi:

“Sultan Abdülhamid’in torunun torunuyum. 1974’te torba yasadan çıkan bir afla Türkiye’ye geldik. Sultanlara mahsusen çıkan bir kanun vardı, fakat ne yazık ki bize çıkan yasa hırsızlarla bir çıkan kanundu. 1 oyla kazandık. 1974’te Türkiye’ye ayak bastık. Türkiye’ye geldiğimde 11 yaşındaydım. 13 yaşında Çemberlitaş’ta dedemin türbesine gitmek istedim. Oradan geçirdiler. ‘Dedem!’ diye bağırdım, ‘Şşş, ne yapıyorsun?’ diye ikaz ettiler. 'Sultan Abdülhamid’i Kızıl Sultan olarak anıyoruz' dediler. Nereden nereye geldik? Bugün Sultan Abdülhamid Derneği'ni kuruyoruz, okullar açıp adını veriyoruz. Başımızdaki Recep Tayyip Erdoğan, 15 senede tarihimizi ve milli şuurumuzu bize kazandırdı, ülkemize kazandırdı. Allah ondan razı olsun."

'ABDULHAMİD'E SAHİP ÇIKILMADI'

Abdülhamid'in neden anlaşılamadığının sorulması üzerine konuşan Osmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Onu damadı, yanındaki paşaları anlayamadı. Tek başına olan bir insandı. Çok düşmanı vardı. Şairlerimiz, din adamlarımız anlamadı. Yalnız adamdı. Garibanın sultanıydı. Sahip çıkılmadı. 31 Mart Vak'asında ve tahttan indirildiği zaman bugünkü zamana benziyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına gelenlere benziyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Kimler düşmandı, iyi bakmamız lazım. Ülkeler düşmandı, aileden düşmanları vardı. Bugün Erdoğan aynı mücadeleyi veriyor. Dikkat edip iyi dersler almak lazım. Sultanın yapabileceği bir şey yoktu. Yıkılmak üzere olan bir saltanatı 33 sene geciktirdi. Siyasetini yanındaki paşaların çoğu bile anlayamadı. İlmi siyaseti çok iyi biliyordu. Tarihçilerimiz çok güzel bir biyografi çıkarmalılar. Onun siyasetini uzun uzun anlatmaları lazım."

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:44
  1. Sultan Abdülhamid
  2. Orhan Osmanoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Bursa
  5. İnegöl
  6. Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Ocakları Derneği
  7. Sultan Abdülhamid Derneği

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