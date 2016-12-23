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Torunlar GYO, O otoparkı İBB'ye vermiyor

Torunlar GYO, Mecidiyeköy'de inşa edilen Torunlar Center'da daha önce İBB’ye devredilmesi konusunda anlaştıkları otoparkı belediyeye devretmiyor.

Torunlar GYO, O otoparkı İBB'ye vermiyor
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:19
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2007 yılında Galatasaray Kulübü, Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen arazisine karşılık Seyrantepe’de yapılacak yeni stad için TOKİ ile protokol imzaladı. Aynı zamanda deprem toplanma alanı da olan arazide Torunlar İnşaat tarafından rezidans projesi için inşaata başlandı. 3 kuleden oluşan proje için imar planları hazırlandı. İmar planlarında rezidanstaki otopark olan 5. bodrum kat mülkiyetinin İBB’ye devredileceği belirtildi ancak devredilmedi.

TORUNLAR OTOPARKI DEVRETMİYOR

CHP’li Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam’ın da bulunduğu 13 meclis üyesi geçen 19 Temmuz’da verdiği soru önergesiyle Torunlar’ın, İBB’ye devretmesi gereken otoparkı sordu. İBB, Meclis üyelerine verdiği yanıtta İSPARK tarafından işletilecek otoparkın devri için TOKİ’ye yazıldığını fakat tüm arazinin 2014 tarihinde TOKİ tarafından Torunlar’a devredildiği belirtildi. Belediye otoparkın İBB’ye devri için 31 Ağustos tarihinde Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den talepte bulunduğunu ifade etti. 

10 İŞÇİYE MEZAR OLMUŞTU

Mecidiyeköy’de, inşaatın neredeyse bittiği ancak henüz açılışının henüz yapılmadığı Torun Center’da 2014’te meydana gelen asansör kazasında, 10 işçi hayatını kaybetmişti.

 
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