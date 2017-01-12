Toruna bakan anneanne-babaanneye kaç para verilecek… İşte ayrıntılar

Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun açıkladığı projeye göre, doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan anneanne ve babaanneye belli bir tutarda torun bakma desteği verilecek. Çocuk belli bir yaşa gelene kadar da bu uygulama sürecek. Kısa bir süre içinde pilot uygulaması başlayacak olan anneanne yardımında rakam da netleşmeye başladı. Şu an için en büyük olasılığın asgari ücretin dörtte birine denk gelen 350 TL olduğu belirtiliyor. Rakamın ayda 450 TL’ye kadar çıkabileceği, ancak kamu dengeleri açısından 350 TL’nin daha uygun olacağına dikkat çekiliyor.

AY SONUNDA BİTECEK

İşadamlarının önerisiyle gündeme gelen projenin detayları üzerindeki çalışmalar sürüyor. Ay sonunda tamamlanacak çalışmaların ardından 6 aylık bir süre için 3 ilde pilot uygulama yapılması planlanıyor. Bu süreçte 1000 aile, sisteme dahil edilecek. İlk aşamada kamu finansmanı söz konusu olmayacak. İstanbul Sanayi Odası (İSO) başta olmak üzere özel sektör finansörlüğünde pilot uygulama süreci tamamlanacak. 6 aylık pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından ise projenin sonuçlarına bakılacak. Kadınların istihdama katılımına olumlu etkisi olup olmadığı incelenecek ve buna göre projenin yaygınlaştırılması gündeme gelecek. Yeterli katkı sağlanamadığı görülürse, pilot uygulama sonrasında çalışmalar sonlandırılacak. Pilot uygulama için 6-7 milyon TL’lik bir finansman ayrılacak.

Anneanne ve babaanneye verilecek torun yardımında, asgari ücret hesabı dikkate alınacak 1400 TL asgari ücretle çalışan bir annenin doğum yapıp yarı zamanlı çalışmaya geçmesi durumunda 700 TL civarında bir ücret alacağını belirten yetkililer, “Anne tam zamanlı çalışmaktan vazgeçmesin. Biz de o 700 liranın bir bölümünü anneanne veya babaanneye destek için verelim. Böylece eve giren katkı da azalmasın, anneanne veya babaanneye de bir teşvik olsun” görüşünü dile getiriyor. Uygulamanın yaygınlaşması durumunda her yıl 100 bin ailenin bu yardımdan yararlanması bekleniyor. 5 yıllık periyotta ise 500 bin aile düzenlemeden faydalanabilecek.