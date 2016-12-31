Torun markette ninesini dövdü

Değerli akit çalışanları haberiniz doğru olabilr. Ama bu koyduğunuz videoyu bir sene önce liveleakte görmüştüm yani haber bir senelikmi?Cevapla
Eklenme: 31 Aralık 2016, 09:25
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