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Torul Barajı’nda alabalık üretimi

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında 2007 yılında faaliyete geçen ve Harşit çayı üzerinde kurulu Torul Barajı yüzeyinde bulunan 11 tesiste yılda bin 869 ton alabalık üretiliyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:38
Torul Barajı’nda alabalık üretimi

Toplam göl alanı 3,86 kilometre kare olan Torul Barajı’nda kültür balıkçılığına tahsis edilen 60 bin metrekarelik alanda Karadeniz Alası ve Gökkuşağı alabalığı üretiliyor.

Devletin kilogram başına 65 kuruş destek verdiği tesislerde 2015 yılında 1 milyon 685 bin 88 kilogram, 2016 yılında ise 886 bin 842 kilogram balık üretildi.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Bolat, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Evren Özdemir ve üreticilerle birlikte tekneye binerek baraj gölü üzerindeki kafesleri inceleyen Torul Kaymakamı Mustafa Karali, yetkililerden bilgi aldı.

Torul ilçe sınırlarında toplam 16 alabalık tesisi bulunduğunu ve bunların 11’inin Torul barajı üzerinde kafes alabalıkçılığı şeklinde olduğunu kaydeden Karali, “Torul barajında Gökkuşağı ve Karadeniz alası dediğimiz alabalık türleri yetiştiriliyor. 2015 yılında Torul sınırlarında 1 milyon 685 bin 88 kilogram, 2016 yılında 886 bin 842 kilogram olarak gerçekleşti. Devletimizin destekleme ödeneği de kilogram başına 65 kuruştur. 2015 yılında 1 milyon 282 bin lira iken, 2016 yılı için 716 bin 548 TL olarak gerçekleşti” dedi.

Torul barajında üretilen balıkların bölgedeki işletmelere satıldığını ve bir bölümünün de Trabzon’da somon yapıldıktan sonra yurt dışına ihraç edildiğini kaydeden Kaymakam Karali, denizlerde avlanma sezonu bitince özellikle Torul barajında yetiştirilen balıklara ilginin arttığını söyledi.

Torul Baraj gölünde 140 kapasiteli 10 kafesli tesisiyle 3 yıldır işletmecilik yapan Kürtünlü balıkçı Enes Usta ise daha önce il dışında topoğraf olarak çalıştığını, memleketine dönünce de bu işe başladığını söyledi.

Karadeniz Alası ve Gökkuşağı türünde alabalık yaptıklarını ifade eden Usta, “Kışın su derecesi düştüğü zaman yemlemenin saati fark etmiyor ama yazın su sıcaklığı 25 dereceyi geçince sıcakta verdiğimiz yemi alan balıkların birçoğu sorun yaşıyor. O yüzden yemlemeyi sabah 04 gibi veriyoruz. Akşam da serinde deniyoruz” diye konuştu.

Son dönemde yaşadıkları sorunların amatör olta balıkçılarının sorumsuz davranmaları olduğuna değinen Usta, özellikle bazı balıkçıların kayık ve teknelere çıkarak zarar verdiğini, bu konuya tüm vatandaşların duyarlılık göstermesini istedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:38
  1. Trabzon
  2. Karadeniz
  3. Bolat
  4. Gümüş
  5. Gümüşhane
  6. Kürtün
  7. Torul
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