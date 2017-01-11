Torres transfer teklifini kabul etti

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fernando Torres'in Atletico Madrid'den ayrılması kesinleşti. İspanyol futbolcunun yeni adresini ise İngiliz basını açıkladı.

Torres transfer teklifini kabul etti
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:37
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Son günlerde adı Beşiktaş'la anılan Fernando Torres'in yeni adresi belli oldu...

İngiliz basını Atletico Madrid'in yollarını ayırma kararı aldığı İspanyol golcünün Newcastle United'dan gelen transfer teklifini kabul ettiğini açıkladı. Torres'in transferi için İspanyol teknik adam Benitez'in oyuncu ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşme sonrasında futbolcunun ikna olduğu ifade edildi.

Transferle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılacağı aktarıldı. Fernando Torres transferde bir pürüz çıkmaması durumunda sezonun ikinci yarısını Championship'te geçirecek. 














(Yeni Şafak)
 
EtiketlerİngiltereBeşiktaşAtletico MadridMadrid
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