Toroslar’da karakucak güreşleri nefes kesti

Soğucak Mahallesi Güreş Alanı’nda minikler ve yıldızlar kategorilerinde, 26 ile 85+ kilolar arasında yapılan müsabakada, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen birbirinden başarılı sporcular, birincilik kürsüsüne çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda güreşseverin izlediği etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek, Belediye Meclis üyeleri, Toroslar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mahmut Eryiğit, Türkiye Güreş Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından başlayan müsabakalar öncesinde konuşan Başkan Tuna, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri karakucak güreşleri ile ata sporu güreşi genç nesillere sevdirmek ve Türk sporuna yetenekli sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Katılımlarından dolayı tüm davetlilere ve sporculara teşekkür eden Tuna, Ağustos ayının zaferler ayı olduğuna dikkat çekerek, özel gün ve haftalarda düzenledikleri bu etkinlikler ile özellikle çocuklarda milli reflekslerin dik ve diri olması için gayret gösterdiklerine vurgu yaptı. Tuna, "Soğucak Mahallemizdeki güreş alanımızda bu yıl karakucak güreşlerimizin dördüncüsünü düzenliyoruz. Revize ederek yenilediğimiz bu güreş alanımızda amacımız özellikle çocuklarımıza ata sporu güreşi sevdirmek ve Türk sporuna yeni yetenekler yetiştirmektir. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde Türkiye’de ses getiren bir organizasyon haline geldi. Etkinliğimizin yapılmasında emeği geçen Türkiye Güreş Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Sayın Metin Ercan Hocamıza ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Ağustos ayı, 1071’de Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu Türk yurdu yaptığı günden beri Zaferler ayıdır. Tarihe baktığımızda 51 tane zafer kazanmışız. Kalabalıkları millet yapan değerlerimiz; dinimiz, dilimiz, bayrağımız, tarih şuurumuz, milli kültürümüz, maneviyatımız ve misak-i milli sınırlar içerisinde çizilmiş ve her noktası şehit kanıyla bezenmiş vatan toprağımız. Bu değerlerimiz, ortak paydalarımızdır. Bu etkinliklerimizle; bu ortak paydadan hem milli kültürümüzü hem de tarih şuurumuzu öne çıkartmaya gayret ediyoruz.30 Ağustos’u oluşturan kahramanlarımız başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hakkın rahmetine kavuşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından minikler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele eden sporcuların yanı sıra sporda engelin olmadığını gösteren Türkiye Beyaz Ay Derneği Mersin Şubesi’nin özel sporcuları da er meydanına çıkarak, hünerlerini sergiledi. Tuna’nın madalyalarını takdim ettiği özel sporcuların gözlerindeki sevinç ve mutluluk ise görülmeye değerdi. Müsabakanın sonunda dereceye girenlere Tuna ve protokol üyeleri tarafından kupa, madalya ve para ödülü verildi. Türkiye Güreş Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan da spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı Tuna’ya federasyon adına teşekkür ederek, bir plaket takdim etti.