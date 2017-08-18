Toroslar’da kadınlar sağlık taramasından geçiriliyor

Toroslar Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla evlerinden alınan kadınlar, Halkkent Mahallesi’nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) getirilerek, kanser taramasından geçiriliyor. Aynı zamanda uzman doktorlar eşliğinde KETEM araçlarıyla köyler gezilerek kadınlara hastalık hakkında uyarıcı bilgilendirme eğitimleri de veriliyor.

Hastalık hakkında bilgilendirme eğitimlerini veren ve kontrollerini yapan Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi Hekimi Özlem Delibaş, kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin meme, rahim ve kolon kanseri olduğunu vurgulayarak, kanserde erken teşhisin tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu söyledi.

KETEM’de meme, rahim ve kolon kanserlerinin taramasını ücretsiz yaptıklarına dikkatçeken Delibaş, böyle bir projeyi uyguladıkları ve kadınlara destek verdikleri için ToroslarBelediye Başkan Hamit Tuna’ya teşekkür ederek, “Meme kanseri 8 kadında bir görülenve ölüme sebep olan bir kanser türüdür. Bayanların meme kanserinden korunması içinerken evrede ve hatta meme kanseri olmadan önce erken teşhisin konularak tedavininyapılması hayat kurtarıcıdır. Onun için bu taramaların önemi çok büyüktür. 40 yaşınınüzerindeki bayanlarımıza 2 yıl da bir mamografi çekerek onların erken evredetaramalarını sağlıyoruz ve birçok hastayı da erken evrede yakalayıp ameliyatla,radyoterapi ve kemoterapi ile sağlığına kavuşturuyoruz” dedi.

Başkan Tuna; “Erken teşhis hayat kurtarır”

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise son günlerde özellikle kadınlarda göğüskanseriyle ilgili bulguların artması nedeniyle Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa KETEMmerkezi kurduklarının bilgisini vererek, toplum sağlığına büyük önem verdiklerini söyledi. Tuna, “Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Köyden kente tümmahallelerimizden kadınlarımızı servislerle alıp bu merkezimize getirerek sağlıktaramasından geçiriyoruz. Hedefimiz, KETEM’de kadınlarımızın iki yılda bir periyodik olarak sağlık kontrollerini yaptırmalarıdır. Erken teşhis hayat kurtarır düşüncesi ile tümvatandaşlarımızı KETEM’e bekliyoruz” diye konuştu.