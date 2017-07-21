Toroğlu: Selçuk İnan artık bu takımda oynayamaz

Galatasaray'ın Avrupa kupalarına ilk defa katılan Östersunds'a elendiği maçı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu çarpıcı yorumlarda bulundu. Galatasaray yönetimini eleştiren Toroğlu, Sneijder'in ayrılışında Selçuk İnan'ın etken olduğunu ifade etti.

A Spor yorumcusu Emran Toroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Galatasaray'ın iyi olma şansı yok"

"Bu kafa yapısıyla Galatasaray'ın iyi olma şansı yok. Ancak Tudor'la ilgili değil. Size söyleyeyim. Tudor kiralık katil olarak tutulmuş bir adam. Mecazi manada. Tudor, Sneijder'i götürdü ve sonra da kendisi gidecek. Bu kadar basit. Galatasaray'da olaylar farklı boyutlarda."

"Sneijder'in gitme sebebi Selçuk olarak görünüyor"