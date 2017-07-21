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Toroğlu: Selçuk İnan artık bu takımda oynayamaz

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Avrupa kupalarına veda ettiği maçla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken, Sneijder'in ayrılışının arkasında Selçuk İnan'ın olduğunu iddia etti.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:37
Toroğlu: Selçuk İnan artık bu takımda oynayamaz

Galatasaray'ın Avrupa kupalarına ilk defa katılan Östersunds'a elendiği maçı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu çarpıcı yorumlarda bulundu. Galatasaray yönetimini eleştiren Toroğlu, Sneijder'in ayrılışında Selçuk İnan'ın etken olduğunu ifade etti.

A Spor yorumcusu Emran Toroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Galatasaray'ın iyi olma şansı yok"

  • "Bu kafa yapısıyla Galatasaray'ın iyi olma şansı yok. Ancak Tudor'la ilgili değil. Size söyleyeyim. Tudor kiralık katil olarak tutulmuş bir adam. Mecazi manada. Tudor, Sneijder'i götürdü ve sonra da kendisi gidecek. Bu kadar basit. Galatasaray'da olaylar farklı boyutlarda."

"Sneijder'in gitme sebebi Selçuk olarak görünüyor"

  • "Selçuk bundan sonra Galatasaray'da top oynayamaz. Sneijder'in gitme sebebi Selçuk olarak görünüyor. Seyirciye öyle lanse edildi. Tudor tecrübeli bir futbolcu ama teknik adam değil. Yavru teknik adam. Juventus'ta oynaması onun tecrübeli teknik direktör olduğunu kanıtlamaz. Tudor kötü bir teknik direktör. Bugün Östersunds maçında da yaptıkları ortada."
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:37
  1. Galatasaray
  2. Avrupa
  3. Selçuk İnan
  4. Juventus
  5. Galata
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