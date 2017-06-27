Tornet yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Yoğun bir ilginin gösterildiği yarışlara çocuklar ve gençler yapıp geliştirdikleri tornetlerle katıldı. Tornetler bir pilot ve bir de yardımcı pilottan oluştu. Yarış sırasında bir pilot aracın hız dengesini ayarlarken diğeri ise şoför olarak torneti kullandı.

Kıran kırana geçen müsabakalarda hız sınırını aşarak bitiş noktasında durmakta güçlük çeken yarışmacıların yanı sıra bindikleri aracı ayakları ile itecek kadar yavaş gidenler de oldu. Tornet yarışlarına bu yıl erkeklerin yanı sıra bayanlar da katıldı. 2 kilometrelik parkurdan oluşan yarışlar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Ağaççamı Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, köyde 5 yıldır düzenlenen tornet yarışları, yamaç paraşütü ve çocuk şenliklerinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Ayrıca ’simsim’ gibi geleneksel oyunları da yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Karakuş, “Amacımız gençlerimizi eğitmek, köylülerimizi birbiriyle kucaklaştırmak. Gurbette olan hemşehrilerimizin çocukları birbirini tanımıyor. Bu vesileyle çocuklarımız birbiriyle tanışıyor ve kaynaşıyor. Şenliklere katılım her geçen yıl artıyor. Yarışlara ilgi artıyor” dedi.

Tornet yarışlarına iki yıldır katılan Hüseyin Kötelek ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tornet yarışlarında birinci olmayı hedeflediğini açıkladı. Tornet yarışlarına 3-4 yıldır katıldığını açıklayan Ahmet Kalyoncu ise, “İki yıldır güzel yarışlara sahne oluyor. Emek istiyor. 3-4 aydır hazırlanıyoruz. Bu heyecan kelimelerle ifade edilmiyor. Şu ortam, manzara nasıl anlatabiliriz” ifadelerini kullandı.

Köyden kente göçün arttığı günümüzde yılda birkaç defa köylerine gelip hasret giderme fırsatı bulan Ağaççamı köyü sakinleri geleneksel kültürlerini de yaşatamaya çalışıyor.

Tornet yarışlarından sonra davul zurna eşliğinde geleneksel sinsin, elekçioğlu orta oyunu, yamaç paraşütü ve kelle oyunları da oynandı.