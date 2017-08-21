'Torku' ismi bakın nereden geliyormuş

Anadolu Birlik Holdingin sahibi olduğu Konya Şeker Fabrikası tarafında üretilmektedir.

Torku markası 2007 yılında hayatımıza girmiş olmasına karşın Konya Şeker fabrikasının temeli 13 Eylül 1953’de atılmıştır.

Anadolu’nun verimli topraklarını işleyerek doğal üretim yapan Konya Şeker 900 bin çiftçinin gücü ile kendi ürettiklerini yine kendi fabrikalarımızda işleyerek Torku Markası ile Türkiye’nin beğenisine sunmaktadır.

1. Şeker

2. Şekerleme

3. Çikolata

4. Unlu mamuller

5. Dondurulmuş ürünler

6. Modern seracılık ürünleri

7. Süt ve süt ürünleri

8. Et ve et ürünleri

9. Milli Tohumculuk

10. İçecek

Sektörlerinde faaliyet gösteren Konya Şeker son yıllarda Torku markası ile büyük bir atağa kalkmıştır.

TORKU İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hayatımızın her alanında yer almaya başlayan Torku isminin ne anlama geldiğini merak edenler için araştırdık. Öz Türkçe bir kelime olan Torku ismi Türk-İslami devir eserlerinden ve ilk Türkçe sözlük olan Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinden gelmektedir. Torku ismi Divan-ı Lügati’t Türk’te ipek gibi saf, temiz, sağlam, ipeksi diye tarif edilmektedir.

Konya Şeker, Hazreti Mevlana’nın “Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik” sözünden hareketle, üreticisinden aldığı gücü tekrar üreticisine vererek, misyonunu yerine getirmiş ve tabana dayalı sermayenin en güzel modelini oluşturmuştur. Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş’nin yönetim kurulu başkanı Recep KONUK dur.

TSE’den helal sertifikalı ürünleri bulunan Torku markası milli bir marka olarak halkın gönlündeki yerini almış, helal belgeli ürünler üreterek de İslami hassasiyeti bulunan tüketicilere önem verdiğini göstermiştir.

Son yıllarda ürün çeşitliliğini her gün artıran Torku gıda piyasasında oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Gazlı içecek ve dondurma sektöründe henüz bir çalışma yapmadığı bilinen firmaya kola ve dondurma ürünleri üretmesi konusunda yoğun bir tüketici baskısı devam etmekte, imza kampanyaları düzenlenmektedir.