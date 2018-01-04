Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Torino'da Sinisa Mihajlovic dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, teknik direktör Mihajlovic ile yollarını ayırdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:10
Torino'da Sinisa Mihajlovic dönemi sona erdi

İtalya Kupası çeyrek final maçında dün Juventus'a deplasmanda 2-0 yenilen Torino, faturayı teknik direktör Mihajlovic ve ekibine kesti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 yılının mayıs ayında Torino'nun başına geçen Sırp teknik adama 18 aylık hizmetleri için teşekkür edildi.

İtalyan basını Mihajlovic'in yerine daha önce Napoli, Inter ve Watford'u çalıştıran Walter Mazzarri'nin geleceğini iddia etti.

Sırp teknik adam, Torino ile çıktığı 63 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. İtalyan ekibi, son sekiz lig maçında bir galibiyet alabildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:10
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli orduyu vurdular... 72 ölü...
    1. Milli orduyu vurdular... 72 ölü...
    2. Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı
    3. Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı..
    4. Kore Gazisi Şerif Sözer, son..
    5. Lise öğrencisi öğretmenini yumrukladı
    6. Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında..
    7. Ev alacaklar ya da satacaklar dikkat!
    8. Torino'da Sinisa Mihajlovic dönemi..
    9. Bakan Faruk Özlü: ABD’de görülen dava;..
    10. Sokaktaki hayvanlar için askıda mama..
    11. Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise..
    12. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    15. Ümraniyeli kadınlar meslek sahibi oluyor
    16. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    17. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    18. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    19. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    20. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha