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Törende bayılan askere ilginç müdahale

İngiltere'de Kraliçe'nin 91. doğum günü kutlaması töreni sırasında bir asker baygınlık geçirdi. Tören devam ederken sağlık görevlileri askeri bir disiplin içerisinde ve ağır bir şekilde askere müdahale etti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:46
Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:46
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  6. tören
  7. müdahale
  • YasinYasin15 sa önce
    Enteresan.Az daha yavaş olsalarmış tören biterdi zaten.Ondan da daha yavaş olsalarmış adam eceliyle ölüp toprak olurdu. :)))
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