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Torbacılara şafak vakti operasyon! 8 gözaltı

Adana'da belirlenen 10 adrese özel harekat timleri ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
Torbacılara şafak vakti operasyon! 8 gözaltı

Adana’da şehit polis memuru Abdullah Yıldırım’ın adının verildiği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 10 adrese özel harekat timleri ile eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında söz konusu evler aranırken, polis dedektör köpeği ‘Kanas’ ile evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
  1. Adana
  2. şehit polis memuru Abdullah Yıldırım
  3. Narkotik Suçlarla Mücadele
  4. torbacı
  5. uyuşturucu
  6. özel harekat timleri
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