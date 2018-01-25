Torba yasa meclis yolunda, yeni teşvikler geliyor

Türkiye, bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da güçlü ekonomi için adımlar atıyor. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda, gündeme ilişkin soruları cevaplandırarak gelişmeleri değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı için önemli mesajlar verdi.

Daha önce yapılan açıklamalarla Afrin operasyonun, piyasalar tarafından beklendiğini belirten Ağbal, piyasaların harekatın başladığı andan itibaren sakin olduğunu vurguladı. Ağbal, “Gerek borsa, gerek döviz piyasasında, gerekse finansal piyasalarda ortaya çıkan gelişmeler istikrara işaret ediyor” dedi.

2018’DE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Operasyonun, ekonomi üzerinden olumsuz bir etki meydana getirmeyeceğini ifade eden Ağbal, “Operasyon inşallah amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor, bunlar ortaya çıktıkça da 2018 yılında ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönde etkileyecek” diye konuştu. Ülkenin 2018’e iyi başladığına dikkati çeken Ağbal, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rakamlarının da güçlü büyüme ivmesinin yakalandığını gösterdiğini dile getirdi. Ağbal, “İnanıyoruz ki 2018’de de Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını devam ettirecek. Türkiye ekonomisinin 2018’de de güçlü büyüme elde edeceğine dair göstergeler var” diye konuştu.

YATIRIM VE İSTİHDAM

Ağbal, birçok sektörde kapasite kullanım oranlarının sınıra geldiğine işaret ederek, 2018’de kurulu kapasiteyi daha da büyütecek teşvikler verilmesi gerektiğini söyledi. Makine ve teçhizat harcamalarında artış olduğunu anlatan Ağbal, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında, özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018’de özellikle yatırım tarafında makine teçhizat harcamalarını destekleyecek düzenlemeler yapmamız gerektiği görünüyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. 2018’de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz.”

“ÖTV İADESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ağbal, otomotiv sektörü ile ilgili şunları söyledi:”Sektörün şöyle bir haklı talebi var. Otomotiv veya ticari araç üretiminde Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi birtakım unsurlar var. Otomobili veya ticari aracı üretirken araca bir takım aparatlar takıyorlar, bunlar ÖTV’ye tabi. Yerli üretici ÖTV’sini ödeyip, bunları araca takıyor. Sonra araç tamamlanıp satıldığında aracın tamamı üzerinden tekrar ÖTV alınıyor. Sektör, aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Burada bakanlar olarak talebi olumlu değerlendirdik. Hükümetimize bunu getiriyoruz. Orada da olumlu şekilde değerlendirileceğini ümit ediyorum.”