‘Torba’ nefes aldıracak

Hafta sonu Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen Torba Kanun tasarısı ile çalışma hayatında önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanırken tasarının en geç gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Torba tasarının büyüklüğü şimdiden 80 maddeye ulaştı. Son anda yapılacak eklemelerle torba tasarının büyüklüğünün 100 maddeyi geçebileceği belirtiliyor.

‘TORBA’DA NELER VAR?

Piyasaya nefes aldıracak teşviklerin, yeni düzenlemelerin bir an önce devreye girmesi için hepsi bir torba tasarıda toplanıyor.

Torba Kanun kreş yardımından, ikale sonrası ödenen tazminatlara, bekar asgari ücretlinin vergi dilimi nedeniyle yaşadığı kayıptan, geriye dönük prim teşviklerinden yararlanmaya, asgari ücret desteğinden otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine kadar birçok konuda düzenleme içeriyor.

EVLENENE DE EV ALANA DA DESTEK

Çeyiz desteği 7 bin 500 liraya yükseltiliyor. 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen işyerleri ile 1 Ocak 2018’ten önce tescil edilmekle birlikte ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı istihdam etmeyen işyerleri, gelir ve damga vergisi desteğinden 1 Ocak 2018 sonrasında ilk kez sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü ayda yararlanacak.

Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin TL’den 20 bin TL’ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25’e çıkarılıyor. Bu destekle inşaat sektörünün hareketlenmesi bekleniyor. 16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL’yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getirilirken, şimdiden hurda araçlara yönelik talepler artmaya başladı.

Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz. 2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor. 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak.

Öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

-Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak.

-Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek.

-Maden kazalarında ölenlerin yakınlarına devlette 1 kadro verilecek.

-Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak.

-Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek.

-Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.

-Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor.