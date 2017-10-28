Topyekün bir seferberlik gerekiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen “Bilim Şenliği” başladı.

Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde üç gün boyunca sürecek olan şenliğin ilk gününde geleceğin bilim insanlarını yalnız bırakmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurulan 40 standı tek tek gezdi, bilimsel çalışmaları yakından gördü, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Şahin, “Geleceğimizle ilgili iddiamızı ve hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için çocukları bilimsel çalışmalar çerçevesinde yetiştirmek gerekiyor. Çağ, bilgi toplumu çağıdır. Bu çocuklara, bilim merkezlerindeki fırsatları sunmamız lazım. Bu, tek başına Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı çalışmalarla olmaz. Dolayısıyla topyekun bir seferberlik şart. Çocuklarımızın kitaptan öğrendikleri bilgiyi, teoriyi pratikte nasıl enerjiye, potansiyele ve teknolojiye dönüştürdüklerini gösteren bir bilim şenliği hazırladık.

Şehrimizle beraber Kocaeli, Bursa ve Sancaktepe Bilim Merkezleri bilim şenliğimize katıldı. Bu merkezler şehrimize gelip çalışmalarını aktarıyorlar. Okullarımızın ve üniversitemizin bilim merkezi bölümü öğrencileri, katıldıkları yarışmalardaki ürünlerini sergiliyor. Göç aldığımız bölgelerdeki öğrencilerimize de, dünyada ve ülkemizde bilim adına neler olduğunu burada gösteriyoruz.

Yeni dünya; yapay zeka, uzay ve astronomi üzerine kuruluyor. İlk Müslüman Suriyeli astronot Muhammed Ahmet Faris’i getirdik. Çocuklarımıza uzayı ve uzaya çıkmak konusunda yolculuğunu ve başarısını anlatacak. Çocukların bunu başarmış insanları bizzat dinlemeleri; onlardan alacakları bilgiler doğrultusunda hayatlarını planlamaları gerekiyor. Bunun için bilim şenliğini düzenledik. Önümüzdeki yıl bilim şenliği daha da büyüteceğiz. TÜBİTAK’la birlikte Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) içerisinde bir bilim merkezi açıyoruz. Çocuklarımızı bilimde, fende, ilimde, insanlıkta, irfanda ve hikmette yetiştirme iddiamız var. Bunun için de büyük gayret gösteriyoruz” dedi