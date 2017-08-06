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Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak doğru mu?

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan, uzun yola çıkacak sürücülerin, olası kazalara neden olmamaları için terlik ve yüksek topuklu ayakkabı ile araba kullanmaması gerektiğini söyledi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:52
Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak doğru mu?

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların sıcak olması nedeniyle bazı sürücülerin terlikle araç kullanmayı tercih ettiğini ama bunun pedal hakimiyetini azalttığını aktardı.

Sıcakların yüksek olduğu bu günlerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Turan, "Yaz ayları tatil sezonunun olması nedeniyle araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin sayısında büyük oranda artış oluyor. Sıcakların yüksek olduğu bu günlerde sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Sıcaklıklardan dolayı bazı yollarda erimeler olabileceği için sürücülerin böyle yollarda hızlarını düşürerek seyretmesi gerekmektedir." dedi.

Turan, sıcak havalarda uzun yola gidecek sürücüler sık sık mola vererek su ve diğer ihtiyaçlarını gidermeleri gerektiğini de hatırlattı.

Topuklu ayakkabı, terlik ve yalın ayak araç kullanmanın tercih edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Turan, "Özellikle bayan sürücülerimizin topuklu ayakkabı giymemeleri gerekmektedir. Topuklu ayakkabılarla pedal hakimiyeti kaybedilebilir. Bu yüzden düz tabanlı ayakkabıların tercih edilmesi onlara sürüş kolaylığı sağlayacaktır. Bayan sürücüler bu duruma karşı yanlarında düz tabanlı rahat sürüş sağlayacak ayakkabılar da bulundurmalı. Ayakkabısız veya terlikle araç kullanırken frene basma esnasında sürücünün ayağı kayabilir ve bu durum büyük kazalara sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Yedek ayakkabı önerisi

Bayan sürücü Büşra Karagöz de otomobilinde sürekli normal topuklu ayakkabı bulundurduğunu dile getirerek "Topuklu ayakkabı veya terlikle gaz ve fren pedallarına basmak zor oluyor. Özellikle terlikler pedalların altına takılabiliyor. Kadınlar için dış görünüş ve özellikle ayakkabı çok önemlidir. Ben kendime göre bu duruma bir çözüm buldum. Gideceğim yere sağ salim varmak, başkalarını da tehlikeye sokmamak için otomobilimde sürekli yedek bir ayakkabı bulunduruyorum. Otomobili kullanacağım zaman topuk boyu normal ayakkabılarımı giyiyorum." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:52
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