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Toprakta sıra dışı yumurta pişirme yöntemi
Hindistan'da bir adam toprağın içine yerleştirdiği yumurtaları üstünde ateş yakarak pişirdi. İşte o yöntem...
02 Temmuz 2017 Pazar 14:59
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 14:59
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