Topraksız tarımda teknoloji devri

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar yönetiminde İEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mert Kalaycı’nın girişimleri hazırlanan ‘Smart Garden’ adlı proje sayesinde, Türkiye’de tarım alanlarında yüzde 40’ları bulan ürün kayıpları son bulacak. Kalaycı, projenin aydınlatma sistemi, iklimlendirme kontrolü, topraksız tarım ve Endüstri 4.0’ın yeniliklerinin birleşimi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Geliştirilen LED aydınlatma sistemi ile normale oranla 2.5 kat daha hızlı büyüme, aeroponik sistem ile yüzde 95’e varan daha az su kullanımı, modüler sistem sayesinde birim alanda 30 kat daha çok ürün oluşuyor.”