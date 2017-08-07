Toprak'ın burnu kırıldı!

Sarı-Siyahlı ekibin teknik direktörü Peter Bosz, hazırlık karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada Ömer Toprak'ın burnunun kırıldığı açıkladı.



Bu arada karşılaşma 5-2 Dortmund'un üstünlüğüyle sonra ererken, sakatlığı devam eden milli yıldız Emre Mor ve Nuri Şahin de karşılaşmada forma giymedi.