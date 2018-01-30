Toprağa gömülü 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında, toprağa gömülü iki bidon içeresinde 80 kilogram toz esrar ele geçirildi.30 Ocak 2018 Salı 21:02
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Genç ilçesinde Yayla köyü kırsalında toprağa gömülü uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 2 bidon içerisinde 80 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Bulunan esrar maddesi hakkında şüphelerin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.