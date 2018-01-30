Toprağa gömülü 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Genç ilçesinde Yayla köyü kırsalında toprağa gömülü uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 2 bidon içerisinde 80 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Bulunan esrar maddesi hakkında şüphelerin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.