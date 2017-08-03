Toplumu böyle yozlaştırıyorlar! İhanet edilen eşten şoke eden 'genişlik'!
Sürekli malum medya tarafından 'poh pohlanan' ünlü diye nitelendirilen şahıslarla adeta özendiriliyor. Malum medya bu şahısların ahlaksızlığını normalleştiriyor. Son günlerde gündeme oturtulan sunucu Murat Başoğlu'nun ihanet ettiği eşi Hande Bermek ilk kez konuştu. Bermek, "Bu deneyimi, sevgiyle kucaklıyorum." diyerek herkesi şoke eden bir açıklama yaptı.03 Ağustos 2017 Perşembe 23:07
14 yıllık eşine ihanet eden sunucu Murat Başoğlu'nun aldattığı eşi Hande Bermek, "Bu deneyimi sevgiyle kucaklıyorum" diyerek herkesi dumura uğratan bir açıklama yaptı.
AHLAKSIZLIĞA 'BİR ANNE BİR EŞ OLARAK SEVGİYLE KUCAKLIYORUM' DEDİ
Aldatılan eş Hande Bermek, Habertürk Gazetesi yazarlarından Esin Övet'e konuştu. Hande Bermek kendisine ulaşmaya çalışan Övet'e "Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var" cevabını verdi.