Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Toplumu böyle yozlaştırıyorlar! İhanet edilen eşten şoke eden 'genişlik'!

Sürekli malum medya tarafından 'poh pohlanan' ünlü diye nitelendirilen şahıslarla adeta özendiriliyor. Malum medya bu şahısların ahlaksızlığını normalleştiriyor. Son günlerde gündeme oturtulan sunucu Murat Başoğlu'nun ihanet ettiği eşi Hande Bermek ilk kez konuştu. Bermek, "Bu deneyimi, sevgiyle kucaklıyorum." diyerek herkesi şoke eden bir açıklama yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 23:07
Toplumu böyle yozlaştırıyorlar! İhanet edilen eşten şoke eden 'genişlik'!

14 yıllık eşine ihanet eden sunucu Murat Başoğlu'nun aldattığı eşi Hande Bermek, "Bu deneyimi sevgiyle kucaklıyorum" diyerek herkesi dumura uğratan bir açıklama yaptı.

AHLAKSIZLIĞA 'BİR ANNE BİR EŞ OLARAK SEVGİYLE KUCAKLIYORUM' DEDİ

Aldatılan eş Hande Bermek, Habertürk Gazetesi yazarlarından Esin Övet'e konuştu. Hande Bermek kendisine ulaşmaya çalışan Övet'e "Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 23:07
  1. Hande Bermek
  2. Murat Başoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump: Açıklamayın, buna katlanamam
    1. Trump: Açıklamayın, buna katlanamam
    2. Yangın giderek büyüyor!
    3. ABD yeni terör örgütü kurdu!
    4. Toplumu böyle yozlaştırıyorlar! İhanet..
    5. Ömer Halisdemir okulunu kapatma tepkisi
    6. Tarihe geçti!
    7. Galatasaray'ın yeni transferi..
    8. Polisin arama yetkisine iptal kararı
    9. Fenerbahçe play-off turuna yükseldi
    10. ÖABT sonuçları öyle bir saatte..
    11. BES'te cayma fazla, düzenleme yapacağız
    12. "Öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi..
    13. 'Zihinlerini kiraya veren FETÖ..
    14. 'Namaz kılacağım, fakat zamanım yok'..
    15. Rusya açıkladı: 147 binden fazla..
    16. Pedallar Başakşehir Spor Parkı’na..
    17. Küçükçekmece'de ebeveynler ve..
    18. Amerikan askeri konvoyuna saldırı!
    19. İslâmiyet, tüccarlarla hızla yayıldı
    20. Hatıra Yaz Okulu’nda Kur’an’a Geçme..
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    "Erdoğan'ı yener" dedikleri adaya bakın!
    "Erdoğan'ı yener" dedikleri adaya bakın!
    Terim'in maaşı olay olmuştu! İşte Lucescu'nun yıllık ücreti
    Terim'in maaşı olay olmuştu! İşte Lucescu'nun yıllık ücreti