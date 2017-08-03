Toplumu böyle yozlaştırıyorlar! İhanet edilen eşten şoke eden 'genişlik'!

14 yıllık eşine ihanet eden sunucu Murat Başoğlu'nun aldattığı eşi Hande Bermek, "Bu deneyimi sevgiyle kucaklıyorum" diyerek herkesi dumura uğratan bir açıklama yaptı.



AHLAKSIZLIĞA 'BİR ANNE BİR EŞ OLARAK SEVGİYLE KUCAKLIYORUM' DEDİ

Aldatılan eş Hande Bermek, Habertürk Gazetesi yazarlarından Esin Övet'e konuştu. Hande Bermek kendisine ulaşmaya çalışan Övet'e "Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var" cevabını verdi.