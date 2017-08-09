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Toplumsal Yalnızlık Çağın Sorunu

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü “Etkili iletişim” başlıklı bir seminer düzenledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:40
Toplumsal Yalnızlık Çağın Sorunu

YENİ AKİT / ANKARA -  Yenimahallelilerin ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen seminerde; öfke kontrolü, iç ve dış başarı, çocuk ve yetişkin psikolojisi üzerinde duruldu.

“NE KADAR SAĞLIKLIYIZ?”
Yenimahalle Belediyesi, 30 yıldır davranış bozuklukları üzerine çalışan Uzman Psikolog Gökhan Şahin’i Yenimahallelilerle buluşturdu. Soru-cevap şeklinde gerçekleşen seminerde konuşmasına “Kendinizi sağlıklı buluyor musunuz?”, “Ruh sağlığınız yerinde mi?” diye başlayan Uzman Psikolog Şahin, bedensel hastalıkların altında da psikolojik nedenlerin yattığından bahsederek “Aslolan iç dünyamız, psikolojimizdir. İçsel başarıyı yakalamış insan hem kendisini hem çevresini mutlu eder. Bu insanlar, ellerindekiyle yetinen mutlu insanlardır” dedi.

ÇAĞIN SORUNU: TOPLUMSAL YALNIZLIK

Zaman zaman mesleği gereği karşılaştığı vakalardan örnekler vererek konuşmasını sürdüren Şahin, günümüzde çağın sorununun toplumsal yalnızlık olduğunu ifade etti. İnsanların kalabalık içinde yalnızlık yaşadığını belirten Uzman Psikolog, “İnsanlar aynı çatı altında birbirine yabancılaşıyor. Karşılıklı iletişimde ciddi sorunlar var” dedi ve tavsiyelerde bulundu.

“EN BÜYÜK KAZANIM İÇSEL BAŞARIDIR”

Öfke kontrolünün önemine vurgu yapan Şahin, öfke kontrolü yapan insanın içsel başarıyı yakalamış olduğunu söyledi. İçsel başarının bir insanın hayatta kazanacağı en büyük zafer olduğunu ifade eden Şahin, öfkeyle başa çıkabilmenin yollarını anlattı.

DOĞUM SÜRECİNDE KADINLAR PAMUKLARA SARILMALI

Seminerinde anne ve babalara da seslenen Uzman Psikolog, “Ruh sağlığı yerinde olmayan, bilinçli olmayan anne, babadan sağlıklı çocukların yetişmesi mümkün değildir. Evlilik çok önemli bir karar. Birbirini iyi tanımadan evlenen çiftlerin mutsuz yuvalarında, mutsuz çocuklar yetişiyor. Çocuğun zihinsel gelişimi anne karnında başlıyor ve annenin ruh durumundan çocuk da etkileniyor. Annenin hamilelik ve lohusalık döneminde yaşadığı sıkıntılar ve travmalar bebeği doğrudan etkiliyor. O yüzden hamilelik, doğum ve doğum sonrasındaki süreç çok çok önemli. Kadının bu süreçte tabiri caizse pamuklara sarılması, stresten, sıkıntıdan uzak tutulması gerekir” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:40
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