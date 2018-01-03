Toplum mühendisleri bir kez daha düğmeye bastı… Hedefte bu kez Diyanet var

Bazı basın yayın organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nin 'çocuk yaşta evliliklere onay verdiği', böyle bir ifade kullanılmamasına rağmen "9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir" denildiği iddia edildi.

DİYANET KAPATILSIN KAMPANYASI

Bunun üzerine Twitter'da "Diyanet Kapatılsın" hashtag'i açıldı ve konuya ilişkin Can Dündar, oyuncu İlyas Salman ve Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gibi isimler Tweet attı. Cumhuriyet Gazetesi de bir Twitter paylaşımında Diyanet İşleri Başkanı'nın fotoğrafını kullanarak, böyle bir fetva verilmiş algısı oluşturdu.

CHP'DEN DESTEK!

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci Diyanet'e tepki gösterirken Sezgin Tanrıkulu ise başkanlık hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

İşte konuya ilişkin paylaşımlar:

DİYANET YALANLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanlığın, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde fetva verdiği haberlerinin asılsız olduğunu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"BU İDDİA KAVRAMLAR ÇARPITILARAK ÜRETİLDİ"

Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamada başkanlığın "Dini Terimler Sözlüğü" isimli yayınındaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmenin iyi niyetle izah edilemeyeceği belirtildi.

"ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERE ASLA ONAY VERMEDİK"

"Başkanlığımız tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir."

"ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK İSLAM İLE BAĞDAŞMAZ"

"Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir."

"BU EVLİLİKLER DİNİ REFERANSLARLA DESTEKLENEMEZ"

Açıklamada ayrıca, kurum tarafından düzenlenen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların sonuç bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceğinin defalarca kayda geçirildiği bildirilerek, Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşünün de bu yönde olduğuna işaret edildi.