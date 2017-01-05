Toplum ahlakına hedef alan evlilik programlarına ceza kesildi

Toplum ahlakını hedef alan evlilik programlarına bir kez daha ceza kesildi. 2016'da 94 bin 792 şikayet ile vatandaşlardan gelen tepkileri değerlendiren RTÜK; Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına müeyyide uyguladı.

Toplum ahlakına hedef alan evlilik programlarına ceza kesildi
Eklenme: 05 Ocak 2017, 12:34
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2017 yılının ilk toplantısında ahlaksızlığın merkezi haline gelen evlilik programlarını ele aldı.

Evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan RTÜK'e son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile  Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)  üzerinden binlerce şikayet geldi. Bu kapsamda, 2015'te evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikayet gelirken, bu sayı 2016'da rekor artışla 94 bin 792'ye ulaştı.

Buna göre, Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur', 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayınlandığı dönem 14  bin 801, Star TV'ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikayet alan "Zuhal Topal'la"  programı ikinci sırada yer aldı. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' 12 bin 186 ve Flash TV'deki 'Dest-i İzdivaç' ise 290 şikayet  aldı.

Üst Kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash  TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi. Ayrıca TV 8'deki 'Göz6' adlı programa da ceza verildi.

Vatandaşların şikayetleri ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi  değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanılması konusunda oldu.

Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri ile yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler,  adayların komi?k duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla  yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı  amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım cast  ajansı çalışanlarının katılımcı gösterilmesi vatandaşlar tarafından programlara  getirilen diğer eleştiriler oldu. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan  onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması gibi  unsurlar da şikayetler arasında yer aldı.

 
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