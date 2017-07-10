Toplum 15 Temmuz’a güçlü tepki verdi

MB Başkanı Murat Çetinkaya vatandaşın 15 Temmuz’u doğru okuyarak, güçlü bir tepki verdiğini söyledi. Çetinkaya, “Olayın şiddeti ve büyüklüğüne rağmen piyasalarda tepkiler sınırlı kaldı. Türkiye ekonomisi önemli bir testten geçti” dedi

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi bir yandan güvenlik önlemleri alınırken diğer yandan da ekonominin zarar görmemesi için yoğun bir trafik işledi. Bu trafiğin önemli aktörlerinden biri de Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya oldu. Çetinkaya, ilk andan itibaren finansal sistemin sorunsuz işlemesi, vatandaşın ATM'lerden para çekme konusunda panik yaşamaması, sıcağı sıcağına yabancı yatırımcılarla görüşme, ekonomi yönetimi arasında sabaha kadar telefonla süren koordinasyona ilişkin ilk kez konuştu. Darbe girişiminin ilk andan itibaren toplum tarafından doğru okunduğunu ve güçlü bir tepkinin ortaya çıktığını vurgulayan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Türkiye ekonomisi böyle önemli bir testten başarıyla geçti" dedi. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, sorulara şu yanıtları verdi:



TOPLUM SÜRECİ DOĞRU OKUDU



15 Temmuz darbe girişimi sonrası hem vatandaşın ortaya koyduğu tepki, hem de piyasalardaki gelişmelere ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

15 Temmuz'da ülke olarak çok sıra dışı ve beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldık. Burada süreç, ilk andan itibaren toplum tarafından doğru okundu ve güçlü bir tepki ortaya çıktı. Olayın büyüklüğü ve şiddetine nazaran piyasalarda yaşanan ilk tepkilerin sınırlı kaldığını ve kayıpların oldukça kısa bir sürede, hızlıca geri alındığını gördük. Bu durum, Türkiye ekonomisi adına önemli bir testten başarıyla geçmek anlamına geliyor.

15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gelişmeler, TCMB'nin para politikası alanındaki operasyonel karar alma süreçlerinde bir aksaklığa veya gecikmeye yol açtı mı?

Hayır, kesinlikle yol açmadı. Darbe girişimini takip eden haftada Para Politikası Kurulu (PPK) toplantımız vardı. Bu toplantıda daha önce kamuoyuyla paylaştığımız yol haritasıyla uyumlu bir adım atarak normal seyrimize devam ettik. İletişimimizde de temkinli bir dil kullandık. Ancak yaşanan sürecin kontrol altında olduğu fikrini hissettirdik.



'BÜYÜMEDE OLUMLU AYRIŞMAYI BAŞARDIK'



Geriye dönüp baktığımızda son bir yılda iktisadi faaliyetin bu süreçteki gelişimi hakkında görüşleriniz nelerdir?

Geriye dönüp baktığımızda, olayların iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olduğunu söyleyebiliriz. Büyüme verilerine bakıldığında yıllık GSYİH büyümesinin 2016 yılı üçüncü çeyreğinde eksi yüzde 1.3 olduğunu, fakat sonrasında atılan koordineli politika adımlarının da etkisiyle Türkiye yüzde 5 büyüme oranı ile benzer ülke grubu içerisinde olumlu ayrıştı. Bu noktada makro ihtiyati tedbirler ve KGF ile finansal aracılık alanında, istihdam paketleri ile işgücü piyasasında, kamu maliyesi tedbirleri ile dayanıklı tüketim ürünleri ve konut piyasası alanında atılan adımların etkinliğini gözlemledik.



BÜTÜN ŞUBELER ÇALIŞTI



Bu süreçte finansal piyasalarda devamlılığın sağlanması adına hangi politikaları uyguladınız?

17 Temmuz günü kamuoyuna, alacağımız önlemleri özetleyen bir duyuru yaptık. Bu duyuruylafinansal aracılık faaliyetlerinin işlerliğinin sürdürülebilmesini amaçladık. Aynı gün Bankalararası ParaPiyasası'nda borç alabilme limitlerini kaldırarak bankalara gerekli likiditenin limitsiz olarak sağlanacağını açıkladık. Ülke genelinde tüm şubelerimizi çalıştırdık.



YABANCI YATIRIMCI İLE TEMAS



Yabancı yatırımcılarla bir temasınız oldu mu?

Darbeden sonraki pazar günü, Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'le beraber yabancıyatırımcılara yönelik gerçekleştirilen telekonferansa katılarak soruları cevapladık. İlerleyen dönemde de yerli ve yabancı yatırımcı kuruluşlarıyla Merkez Bankası'nda düzenli toplantılar gerçekleştirmeyebaşladık. Böylelikle kendilerine makroekonomik görünümü anlatma fırsatı yakaladık.