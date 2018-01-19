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Toplu taşımada yeni dönem! Hepsi kalkacak...

Türk mühendislerce geliştirilen akıllı ulaşım altyapı projesi Elektronik Biletleme Sistemi Projesi (ETS) ile cep telefonları artık toplu taşımada bilet gibi kullanılabilecek, turnike sıraları son bulacak.

19 Ocak 2018 Cuma 09:50
Toplu taşımada yeni dönem! Hepsi kalkacak...

Türk mühendislerce geliştirilen ve toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak ETS, Yıldız Teknopark Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısı ve pilot demo uygulaması ile tanıtıldı.

Toplantıda proje hakkında bilgi veren Elektronet AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, Elektronet'in, yerli ve milli ATM'den toplu taşıma biletleme ve elektronik ücret tahsilat (EÜTS) sistemlerine kadar farklı sektörler için çeşitli ürünleri tasarlamış ve üretmiş bir teknoloji firması olduğunu belirtti.

BÜTÜN AVRUPA'DA UYGULANABİLİR

Pilot uygulamaya geçilmesinin önünde bir engel kalmadığını ifade eden Kaptana, 2015 yılında başlayan ve 2018 yılı sonunda tamamlanacak projenin geçiş kontrol, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tanıma sistemi, büyük veri yönetimi gibi ana unsurlarının tamamlandığını söyledi.

Kaptana, "Pilot uygulama İstanbul'da yapılacak ve başlangıç olarak Fransa, İsveç ve Romanya'da hayata geçmesi planlanıyor. Avrupa Birliği toplu taşıma standartları desteği alacak olan projemizin 2025 yılı sonuna kadar merkez Avrupa'nın tamamında uygulanabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

AKILLI CEP TELEFONLARI KULLANILACAK

Toplantıda verilen bilgilere göre, Elektronik Biletleme Sistemi, otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken kullanılan turnike sistemini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, ulaşım kartlarındaki "kontörüm bitti" endişesine ve "fazla kontörü olan var mı?" arayışına da son veriyor. Yolcular dilerlerse ETS uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek, ulaşım kartı yerine kullanabiliyor, kontörleri bittiğinde ise yine cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı ile anında yükleme yapabiliyor.

TURNİKELER KALDIRILACAK

Geçiş sırasında yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikeye okutmak zorunda kalmıyor. Sistem geçiş yaparken otomatik olarak kişileri algılıyor ve böylelikle turnikeler önünde kalabalığın birikmesi de ortadan kalkıyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • R.T.E burakR.T.E burak52 dk önce
    Zaten turnikelerde birikme olmuyorki binerken birikme oluyor 3-4 tane metrobus geliyor hepside dolu Bazen 2-3 posta bekliyorsun
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