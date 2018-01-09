Toplu taşımada gece mesaisi başlıyor

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatıyla 250, 251 ve 252 numaralı üç yeni hat oluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, metropol ilçeler Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde sabah saatlerine kadar toplu taşıma hizmetini devam ettirecek.

Araç filosundaki 268 adet otobüsle günde ortalama 110 bin vatandaşa toplu taşıma hizmeti veren Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak'ı 11 Ocak'a bağlayan gece saat 22.30'dan itibaren hastaneler, otogar, gar ve havalimanına kesintisiz seferlerine start verecek. Yeni oluşturulan 250, 251 ve 252 numaralı hatlarda otobüs seferleri sabah saat 05.30'a kadar sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan hatlarla birlikte, 97 hattın tamamında normal mesaisinisaat 06.00'dan itibaren devam ettirecek.

250 NOLU HATTIN GÜZERGAHI

250 numaralı Balcalı-Merkez Otogar hattı, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Şehir Hastanesi, Adana Garı ve Adana Şakirpaşa Havalimanı'na ulaşım sağlayacak. Bu hatta çalışan otobüsler, ÇÜ Balcalı Kampüsü'nden hareketle Mithat Özsan Bulvarı sağa, DSİ Baraj set üzeri, Adnan Kahveci Bulvarı sola, Bülent Angın Bulvarı, Baraj Caddesi sağa, Cevat Yurdakul Caddesi, Atatürk Caddesi sola, Ziyapaşa Bulvarı sağa, İnönü Caddesi, Bakımyurdu Caddesi sağa, Barış Bulvarı sola, Turhan Cemal Beriker Bulvarı devamla Merkez Otogar'a ulaşacak.

251 NOLU HATTIN GÜZERGAHI

251 numaralı Balcalı - Merkez Otogar hattı, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Şehir Hastanesi, Turgut Özal Bulvarı, Türkmenbaşı Bulvarı, Tellidere, Adana Garı ve Adana Şakirpaşa Havalimanı'na ulaşım sağlayacak.Bu hatta çalışan otobüsler ÇÜ Balcalı Kampüsü'nden hareketle Mithat Özsan Bulvarı sağa, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı sağa, Kasım Gülek Bulvarı, Bülent Angın Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı sola, Türkmen Başı Bulvarı, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı sola, 7404 sokak sağa, Mücahitler Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı sola, Atatürk Caddesi sağa, Ziyapaşa Bulvarı sağa, Turhan Cemal Beriker Bulvarı sola, Barış Bulvarı devamla AdanaŞakirpaşa Havalimanı son durak.

252 NOLU HATTIN GÜZERGAHI

251 numaralı Merkez Otogar - Şehir Hastanesi hattı, Şehir Hastanesi, Balcalı Hastanesi, Çatalan Caddesi, Kozan Yolu, Adana Garı, Havalimanı ve Merkez Otogar'a ulaşım sağlayacak. Şehir Hastanesi'nden hareketle Mithat ÖzsanBulvarı sağa, Prof. Dr. Can Özşahinoğlu Bulvarı sağa, Çatalan Caddesi sağa, Kozan Caddesi sağa, Turhan Cemal Beriker Bulvarı sağa, Atatürk Caddesi sola, Mehmet Nuri Sabuncu Caddesi sağa, Turhan Cemal BerikerBulvarı sola, Barış Bulvarı devamla Havalimanı kavşağından U dönüş alarak, Barış Bulvarı sola, Turhan Cemal Beriker Bulvarı devamla Merkez Otogar son durak.