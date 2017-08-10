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Toplu sözleşme sürecinde hizmet kollarının teklifleri müzakere ediliyor

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Büro Memur-Sen, Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur Sen’in, Hizmet Kolları Komisyon Toplantılarında sunduğu tekliflerin müzakeresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla bakanlıkta gerçekleştiriliyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
Toplu sözleşme sürecinde hizmet kollarının teklifleri müzakere ediliyor

4. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında görüşmeler, hizmet kolları komisyon çalışmalarının ardından, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı, Eğitim-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Büro Memur-Sen, Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen’in taleplerinin müzakeresiyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca süren hizmet kolları komisyon toplantıları neticesinde oluşturulan raporların ardından müzakere sürecine geçilmiş oldu.

Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlık ettiği oturumda, Kamu Görevlileri Sendikaları adına ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlık etti. Oturuma, 11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların genel başkanları ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı bürokratları da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “İnşallah bayramdan önce toplu sözleşme görüşmelerini sonuca bağlarız ve bayram müjdesi veririz” dedi.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, “Tekliflerimizi kazanıma dönüştürmek istiyoruz. Haklı tekliflerimiz ve beklentilerimiz karşılanmalıdır. İnşallah çifte bayrama vesile kılarız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
  1. Mali
  2. Çal
  3. Maliye Bakanlığı
  4. Hazine Müsteşarlığı
  5. Mem
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