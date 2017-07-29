Toplu sözleşme gündeminde memura hac izni de görüşülecek

Kamu görevlileri 4. Dönem Toplu Sözleşmesi 1 Ağustos’ta başlıyor. Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başlayacak olan toplantı öncesi yetkili konfederasyon olarak masada Kamu Görevlileri Heyeti Başkanlığını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yapacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye gibi nüfusunun ve kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir ülkede kamu görevlisi olarak görev yaptıkları süre içerisinde bir kez kullanılmak üzere “Hac İzni” verilmesi önerisinde bulundu.

BİR HAK OLARAK GÖRÜYORUZ

Türkiye’nin demografik verilerine hem de kamu personel sisteminin içerisindeki izinlerle ilgili perspektife uygun olduğunu söyleyen Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşmesinde benzer bir çalışmayla kamu görevlilerin Cuma günü öğle arasının Cuma namazı kılmalarına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesini ve bu sürenin artırılması hükmünün yer almasını sağladık. Sorun çıktı mı? Hayır. Memnuniyet var mı? Evet” ifadelerini kullandı.

“4. Dönem Toplu Sözleşmesinde de kamu görevlilerinin Hac ibadetini yapma isteklerinin münhasıran Hac İzni başlıklı bir izin hakkıyla düzenlenmesini istiyoruz” diyen Yalçın, “İnsan onuruna saygı duyan, insan onuruna dayanan bir devletin kamu idaresinin buna olumlu bakması ve kamu personel mevzuatında buna dair bir hükmün yer alması insanı önceleyen bir bakışın hakim olduğunu da tescil eder” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON ORANINDA GÜNCELLEME

Maaş ve ücretleri enflasyon kadar artırıldığında rakamsal olarak bir artış olduğunu fakat reel anlamda bir artış olmadığını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu: “Enflasyonun 2005 yılında yüzde 8 olduğunu ve en düşük kamu görevlisi maaşının da bin TL olduğunu varsayalım. 2006 yılı maaşını 1080 TL yaptığınızda zam yapmış olmuyorsunuz enflasyon oranı çerçevesinde maaş rakamını güncellemiş oluyorsunuz. 2005 yılındaki 1000 TL’nin 2006 yılında kendisini koruması için 1080 TL olması gerekir. Bunu yapmazsanız maaş ve ücretlerde indirim yapmış olursunuz. Enflasyon oranı kadar artış, eldekini korumaktan başka bir sonuç doğurmaz. Bu anlamda, enflasyon zammı kavramı esasen enflasyona dayalı güncellenmelidir.”