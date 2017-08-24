Toplu sözleşme görüşmelerinde sosyal haklarda sağlanan iyileşmeler

4C'LİYE 256 LİRA

Buna göre, engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı artıyor. 0-6 yaş grubunda engelli çocuğu olanlara 80 TL, 6 yaş üstü çocuğu olanlara da 40 TL ödenecek. Emekli olan kamu görevlisine 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL, ikinci altı ayda 1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, ikinci altı ayda 1.637 TL tazminat ödenecek. 4/C'li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarı 256 liraya çıkacak. 4/C'li personele çalışmayan eşi için 270 lira eş yardımı, 0-6 yaş arası çocukları için 63.44 lira, 6 yaş üstü çocukları için 31.72 lira çocuk yardımı verilecek. 4/C'li personeline ayda 50 saate kadar 95 lira tutarında fazla çalışma ücreti alabilecek.

KAMU İŞÇİSİNE MÜJDE

Bakanlar Kururulu Kararı'na göre de devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin (ödemenin) birinci bölümü 25 Ağustos'ta, ikinci bölümü 25 Aralık'ta verilecek.