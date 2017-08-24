Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Toplu sözleşme görüşmelerinde sosyal haklarda sağlanan iyileşmeler

Hükümet ve memur sendikalarının toplu sözleşme görüşmelerinde çeşitli sosyal haklarda da iyileşme yapılması kararı alındı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:44
Toplu sözleşme görüşmelerinde sosyal haklarda sağlanan iyileşmeler

4C'LİYE 256 LİRA

Buna göre, engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı artıyor. 0-6 yaş grubunda engelli çocuğu olanlara 80 TL, 6 yaş üstü çocuğu olanlara da 40 TL ödenecek. Emekli olan kamu görevlisine 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL, ikinci altı ayda 1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, ikinci altı ayda 1.637 TL tazminat ödenecek. 4/C'li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarı 256 liraya çıkacak. 4/C'li personele çalışmayan eşi için 270 lira eş yardımı, 0-6 yaş arası çocukları için 63.44 lira, 6 yaş üstü çocukları için 31.72 lira çocuk yardımı verilecek. 4/C'li personeline ayda 50 saate kadar 95 lira tutarında fazla çalışma ücreti alabilecek.

KAMU İŞÇİSİNE MÜJDE

Bakanlar Kururulu Kararı'na göre de devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin (ödemenin) birinci bölümü 25 Ağustos'ta, ikinci bölümü 25 Aralık'ta verilecek.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 07:44
  1. Engelli çocuğu olan memur
  2. sosyal haklarda da iyileşme
  3. memur sosyal haklar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacı Adaylarına Özel En Avantajlı Teklifler Türk Telekom’da
    1. Hacı Adaylarına Özel En Avantajlı..
    2. İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Olmaya..
    3. FETÖ’nün kritik imamı bakın nerede..
    4. Yenimahalle'de geri dönüşüme örnek..
    5. Katar'dan flaş İran kararı
    6. Keçiören'de bir ilk daha
    7. Çelik: 50 Ayrı kavşakta çalışma..
    8. Adı bile belli oldu… Dünyada bir ilk!
    9. Büyükşehir'den ilçelere dev yatırımlar..
    10. Başkan Acehan, Belediye Lojistik..
    11. Baran: İş dünyası arabuluculuğun..
    12. Altındağ'da çocuklar yüzmeyi öğreniyor
    13. CHP'li belediyede aşk vurgunu.....
    14. Bu seminerden önce bayram temizliği..
    15. İstanbul’da kurbanlık hayvan..
    16. Bezmialem'de “D Vitamini eksikliği”..
    17. Karayılan’ı çıldırtan 15 terörist…..
    18. Toplu Sözleşme de Göze Çarpan Kazanımlar
    19. Yeni operasyon sinyali verildi!..
    20. Türkiye’de faaliyet gösteren banka..
    Tam 40 bin kişilik ordu kuruldu!
    Tam 40 bin kişilik ordu kuruldu!
    Darbeci asker itiraf etti... "O gece 15 yaşındaki çocuk bana yaklaşıp dedi ki..."
    Darbeci asker itiraf etti... "O gece 15 yaşındaki çocuk bana yaklaşıp dedi ki..."
    Vicdansızlar! Derisini yüzüp ölüme terk ettiler
    Vicdansızlar! Derisini yüzüp ölüme terk ettiler
    Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de çağırın…’
    Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de çağırın…’