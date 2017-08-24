Toplu Sözleşme de Göze Çarpan Kazanımlar

Kamu görevlilerinin merakla beklediği 4.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde imzalar dün atıldı. İmzaların atılmasından sonra kazanımlar da konuşulmaya başlandı. Kazanımlardan öne çıkanları sizler için toparladık.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2019 yılı için % 4+ 5 olmak üzere toplamda %9,20 oranında zam yapılacak.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2018 yılı için %4+%3,5 olmak üzere toplamda %7,64 oranında zam geliyor.

2018 ve 2019 yıllarına ilişkin iki yıllık kümülatif zam oranı %17.54 oldu.

Toplu Sözleşme ile en düşük memur maaşının (13/1 bekar hizmetli memur) 2.405 TL’den 422 TL artırılarak 2.827 TL olması sağlandı.

2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak.

Uzlaşı ile 2018 bütçesinden 11,5 Milyar, 2019 bütçesinden 13 Milyar olmak üzere iki yıllık toplamda 36 Milyar TL payın kamu görevlilerine aktarılması sağlandı.

3+3+3+3 olarak sunulan ilk teklifte %12,5 olan oranı uzlaşı ile %17.5’e çıkararak kümülatif artış oranında % 40 artış elde edildi.

3+3+3+3 olarak sunulan ilk teklifte 27 milyar olan bütçe payını

4. Dönem toplu sözleşme ile 9 milyar artırarak 36 milyara çıkartıldı.

Toplu Sözleşme İkramiyesi 77 TL’den 2018 Ocak-Haziran döneminde 80 TL, Temmuz-Aralık döneminde 83 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 86 TL, Temmuz-Aralık döneminde 90 TL olarak ödenmesi sağlandı.

399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı; 2018 yılı ilk altı ayı için 5.847 TL'ye, ikinci altı ay için 6.051 TL'ye, 2019 yılı ilk altı ayı için 6.293 TL'ye ve ikinci altı ayı için 6.607 TL'ye yükseltildi.

Emekli olan kamu görevlisine 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL, ikinci altı ayda 1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, ikinci altı ayda 1.637 TL tazminat ödenmesi elde edildi.

Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi sağlandı.

4/C'li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarının %40 artışla 256 TL olarak ödenmesi sağlandı.

4/C'li personele çalışmayan eşi için 270 TL eş yardımı, 0-6 yaş arası çocukları için 63,44 TL, 6 yaş üstü çocukları için 31,72 TL çocuk yardımı verilecek.

4/C'li personelin ayda 50 saate kadar 95 TL tutarında fazla çalışma ücreti alabilmesi sağlandı.

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesi kararlaştırıldı.

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patalogu ve sosyologlarına, İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının uygulanması imza altına alındı.

Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesi kabul edildi.

Baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerdeki kamu konutlarından personelin hizmet tahsisli olarak faydalanması sağlandı.

KİT personelinin lojman kirasından %15 indirim yapılması kararlaştırıldı.

KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasına geçiş sağlandı.

İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesi hükme bağlandı.

Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer alması imza altına alındı.

Avukatlara ödenebilecek vekâlet ücreti aylık üst sınırının 1.540 TL’den %38 artışla 2.136 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Programcı ve çözümleyici unvanlı personelin İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılacak.

Bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sağlandı.

Giyecek yardımının nakdi yapılması imza altına alındı.

KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 202 TL ilave zam yapılacak.

Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 51 TL ilave zam yapılması kararlaştırıldı.

KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına122 TL ilave zam yapılması sağlandı.

Şef kadrolarında bulunan personele 101 TL ilave zam yapılacak.

Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 51 TL ilave zam alındı.

KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 25 TL olmak ve üç ayda 500 TL'yi aşmamak üzere,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 15 TL olmak ve 3 ayda 300 TL'yi aşmamak üzere,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 10 TL olmak ve 3 ayda 200 TL'yi aşmamak üzere ilave ücret ödenmesi sağlandı.

Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için izin kullanabilmeleri sağlandı.

Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 97.600 TL, tazminat ödenecek.

Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerini puanlamanın dışında tutulması sağlandı.

Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı olarak geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesi kararlaştırıldı.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması imza altına alındı.

Tabiplerin ve diş tabiplerinin maaşlarına 122 TL ilave zam yapılacak.

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımının 0-6 yaş grubundaki çocuklar için 80 TL, 6 yaş üstü çocukları için 40 TL olarak ödenmesi sağlandı.

Memuriyet mahalli kaynaklı harcırah ödenmesine yönelik sorunların sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Kamudaki avukatlara, davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 29 TL ödeme yapılması sağlandı.

Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılacak.

Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri bütün sürelerin dikkate alınması sağlandı.

Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 30,45 TL fazla ödemenin yapılması elde edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışması sağlandı.

Engelli kamu görevlilerinin; Mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi kararlaştırıldı.

Engelli Kamu görevlilerinin kamu konutlarından pozitif ayrımcılık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması sağlandı.