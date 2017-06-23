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Toplu mezar keşfedildi! Çığlık atan Rus askerleri...

Polonya'da 150 yıl önce ölen Rus askerlerine ait toplu mezar keşfedildi.

23 Haziran 2017 Cuma 00:28
Toplu mezar keşfedildi! Çığlık atan Rus askerleri...

Polonya'nın doğusunda 150 yıl önce yaşanan savaş sırasında ölen Rus askerlerine ait toplu mezar keşfedildi. Arkeologlar toplu mezarda yaklaşık 80 askerin olduğunu düşünüyor.

Kalıntılar Zerdz kentindeki Lublin Warsaw ekspres karayolu üzerinde arkeologların gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı.

İskeletlerle ilgili lginç bir de ayrıntı söz konusu. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi yan yana yerde yatan iskeletlerin hepsini ağzı açık. 

1863 yılında Rus askerleri ile Polonya askerleri arasında yaşana çatışmalarda yaklaşık 200 Rus askeri öldü, 282 askerse esir olarak tutuldu. Polonya güçleri ile savaşan 500 Rus askerinin yüzde 90'ı ise kaçmayı başardı. 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 00:28
  1. Polonya
  2. Lublin Warsaw
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