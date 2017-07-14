Toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında düştü

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalışla 808 bin 848 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 3,4 azalarak 808 bin 848 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 5,2 artarak 118 bin 576 tona, inek peyniri üretimi yüzde 3,1 artarak 58 bin 878 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 3,5 azalarak 4 bin 481 tona geriledi.

Yoğurt üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 aratarak 104 bin 115 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 4,2 artış göstererek 64 bin 785 tona ulaştı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı mayısta ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 düşüş gösterdi.